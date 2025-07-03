Украинка на Wimbledon проигрывала россиянке 5:7, 4:5, но перевернула матч-триллер и добыла невероятную победу. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) добыла волевую победу во втором круге Wimbledon. 25-летняя одесситка за два часа 34 минуты победила 23-летнюю россиянку с нейтральным паспортом Анастасию Захарову (№95 WTA) – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

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Матч начался с активного обмена геймами. В первом сете Ястремская первой оформила брейк, повела 2:1, но не смогла удержать преимущество — Захарова быстро восстановила равновесие.

До счёта 5:5 теннисистки шли на равных, но в одиннадцатом гейме россиянка сделала решающий брейк, воспользовавшись второй возможностью на брейк-пойнте. В следующем гейме Захарова с третьей попытки реализовала сетбол и завершила партию со счётом 7:5.

Во втором сете инициатива перешла к Захаровой, которая повела 3:1 с брейком в активе. Однако Ястремская собралась, сократила отставание, а затем и выровняла счёт — 5:5. В одиннадцатом гейме украинка реализовала брейк-пойнт и вышла вперёд. На своей подаче она с четвёртого сетбола всё же дожала соперницу, оформив партию 7:5 в свою пользу.

Решающая третья партия началась с двух подряд брейков от Ястремской — 0:2. Захарова попыталась сократить отставание, но при 2:3 снова отдала свою подачу, позволив сопернице повести 4:2. Однако россиянка не сдалась и сделала обратный брейк, сравняв счёт — 4:4. Концовка получилась валидольной. Украинская теннисистка имела матч-поинт, но в итоге довела дело до тай-брейка.

Там у Даяны было уже три матч-поинта, но смогла реализовать лишь последний. В следующем круге она сыграет против Софии Кенин (№28 WTA) или Джессики Боусас Манейро (№62 WTA) .

Как сообщал OBOZ.UA, в первом круге Wimbledon Ястремская сенсационно обыграла американку Коко Гауфф, занимающей второе место в мировом рейтинге. Счет матча 7:6 (7:3), 6:1.

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