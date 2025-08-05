Глава ОКР 'упал на четвереньки перед Путиным' и стал посмешищем

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объявил о намерении заменить термин "президент ОКР" на "председатель" и объяснил это уважением к "единственному президенту" Владимиру Путину. По его словам, восстановление ОКР в правах открывает путь к возвращению триколора и гимна на международную арену.

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Дегтярев напомнил, что по Олимпийской хартии спортсмены не могут выступать под флагом страны, чьё НОК не признан — поэтому восстановление ОКР он назвал "отправной точкой возвращения флага и гимна". Далее министр посетовал, что слово "президент" в названии комитета "иногда вызывает неловкость", и предложил коллегам на ближайшем собрании изменить устав, сохранив иностранный термин le président лишь в международном общении.

"Не оговорился — председателя. Президент у нас один — президент страны Владимир Владимирович Путин. Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности", — сказал Дегтярев.

Реакция пользователей соцсетей показала, что заявление министра обернулось публичным позором:

"А постоянно падать на четвереньки перед Путиным комфортно, неловкости никакой не ощущается?" — поинтересовался болельщик Frank Underwood. "Ну это уже точно клиника или ещё нет?" — иронизирует пользователь veramarso. "Изящный подхалимаж. Профессиональный" — подытожил Zeitgeist Zeppelin.

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