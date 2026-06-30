Нидерланды 20 лет не проигрывают на ЧМ по футболу, но всегда вылетают: как это возможно

Сборная Нидерландов по футболу стали автором уникального достижения на чемпионатах мира по футболу. "Оранжевые" не проигрывают на первенствах планеты в основное время с 2006 года, но лишь один раз сумели добраться до финала, а в остальных случаях вылетали на разных стадиях плей-офф турнира.

Видео дня

В ночь на 30 июня европейцы под руководством Рональда Кумана проиграли в 1/16 финала ЧМ-2026 команде Марокко в серии пенальти. Это четвертое подряд фиаско нидерландцев в послематчевых 11 метровых на мировых первенствах.

Четыре года назад на турнире в Катаре "оранье" проиграли в четвертьфинале Аргентине также в так называемой футбольной лотереи. ЧМ-2018 они пропустили, а на мундиале-2014 Нидерланды аналогичным образом они уступили все тем же "небесно-голубым".

На первенстве-2010 команда проиграла в финале в овертайме испанцам. В последний раз нидерландцы проигрывали на чемпионатах мира в основные 90 минут в 2006 году, когда в 1/8 вылетели от португальцев. При этом на групповых стадиях "оранжевые" не знают горечи поражений с мундиаля-94.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Германии по футболу проиграла в серии пенальти Парагваю и вылетел с чемпионата мира-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!