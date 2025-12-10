Где смотреть Забарного в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча 'Атлетик' – ПСЖ

Испанский "Атлетик" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен" в одном из центральных матчей игрового дня 10 декабря в Лиге чемпионов. Поединок в Бильбао может позволить действующим победителям турнира может гарантировать себе место в плей-офф за два тура до финиша основного этапа.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Сан-Мамес". Стартовый свисток арбитра Даниэля Зиберта из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из Испании на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 4". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи с участием Ильи Забарного будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Явными фаворитами противостояния считаются гости. Эксперты GGBET по состоянию на 15:00 10 декабря отдают предпочтение ПСЖ с коэффициентом 1,74. А победу "Атлетика" оценивают в 4,74.

