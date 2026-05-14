Где смотреть Свитолина – Швентек. Расписание трансляций полуфинала WTA 1000 в Риме

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) 14 мая сыграет против третьей ракетки мира Иги Швентек (Польша) в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет на центральном корте и начнется не ранее 21:30 по киевскому времени.

Видео дня

Организаторы поставили встречу четвертым запуском на Campo Centrale. Перед выходом теннисисток на корт состоится мужской матч между Мартином Ландалусом и Даниилом Медведевым, который стартует не раньше 20:00, поэтому начало полуфинала может немного сместиться.

В Украине прямую трансляцию покажут платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports Premium, доступный на сервисе Киевстар ТВ.

Для Свитолиной это будет седьмое очное противостояние со Швентек. Польская теннисистка ведет в личных встречах со счетом 4:2.

Иностранные букмекеры считают фаворитом представительницу Польши. Аналитики оценивают вероятность победы Швентек примерно в 77–79 процентов.

Британские и международные конторы предлагают коэффициенты около 1.26–1.45 на успех польской теннисистки. На победу Свитолиной коэффициенты находятся в диапазоне 2.81–3.85.

Наиболее вероятным исходом зарубежные эксперты называют победу Швентек со счетом 2:0 по сетам. Также букмекеры ожидают упорный первый сет и общий тотал около 20,5 гейма.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина в четвертьфинале WTA 1000 в Риме обыграла уроженку Москвы Елена Рыбакину (№2 WTA), которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. Поединок на итальянском грунтовом турнире с призовым фондом 7 228 080 евро завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!