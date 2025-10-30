Где смотреть 'Шахтер' – 'Динамо': расписание матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 2 ноября, встретятся друг с другом во второй раз в течение четырех дней. После дуэли в 1/8 финала Кубка Украины гранды нашего футбола сойдутся в битве за лидерство в Премьер-лиге в рамках 11-го тура розыгрыша национального первенства.

Поединок принимает стадион "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Александра Павлинова из Одессы прозвучит в 18:00.

Поклонники футбола смогут увидеть противостояние благодаря трансляции на канале УПЛ ТВ. Прямой эфир этого вещателя также доступен на видеосервисе Megogo.

Перед очной дуэлью непримиримые соперники вместе с черкасским ЛНЗ набрали по 20 очков и делят первое место в турнирной таблице чемпионата. На одно очко от лидеров отстают житомирское "Полесье" и криворожский "Кривбасс".

"Динамо" обыграло "Шахтер" в Кубка Украине, добыв волевую победу 2:1. Этот успех стал первым для "бело-синих" в очном противостоянии с донецкой командой за последние 10 матчей. OBOZ.UA провел тактический анализ игры в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский обвинил своих футболистов в излишнем уважении к донецкому "Шахтеру".

