Где смотреть сборную Украины на 7-й этапе Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В чешском городе Нове Место 6 марта стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Этап будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонка преследования и эстафета.

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Биатлонный стадион "Высочина Арена", на котором пройдут соревнования, расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря.

Город Нове-Место находится в центре Богемско-Моравской возвышенности на середине пути между Прагой и Брно. Биатлонная трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров.

"Высочина Арена" предназначена в первую очередь для спортивных мероприятий, а ее расположение позволяет проводить круглогодичные тренировки по беговым лыжам и биатлону. Арена переплетена с сетью для горных велосипедов.

Состав женской сборной Украины: (будет определен позже)

Состав мужской сборной Украины: (будет определен позже)

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 7 – Нове-Место, Чехия

6 марта 2025

19:20, мужчины, 10 км, спринт

7 марта 2025

19:20, женщины, 7,5 км, спринт

8 марта 2025

15:55, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

18:40, женщины, 10 км, гонка преследования

9 марта 2025

14:50, мужчины, 4х7,5 км, эстафета

17:45, женщины, 4х6 км, эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на предыдущем этапе украинец Дмитрий Пидручный провел отличную спринтерскую гонку. Наш соотечественник, несмотря на один промах, сумел показать классный ход по трассе и финишировать в топ-5.

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