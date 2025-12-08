Где смотреть 'Реал' – 'Манчестер Сити': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" в среду, 10 декабря, сыграют в центральном матче всей игровой недели Лиги чемпионов. Команды встречаются в пятом розыгрыше турнира подряд, причем в третий раз в нынешнем году.

Поединок принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

Показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды встречались друг с другом 14 раз – пять матчей выиграл "Реал", а четыре остались за "Сити". Разница мячей – 25:23 в пользу испанцев.

В турнирной таблице нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов команды находятся рядом: "королевский клуб" занимает пятое место с активом в 12 очков, а "горожане" набрали на два пункта меньше и идут девятыми.

