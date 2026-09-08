Где смотреть "Реал" – "Интер": расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и миланский "Интер" встретятся в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов, первый игровой день которого вынесен в специальный недельный слот. Представители Италии и Испании, которые на двоих 18 раз побеждали в европейском супертурнире, сыграют во вторник, 8 сентября.

Видео дня

Встреча состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за одним из центральных противостояний игрового дня благодаря видеопалтформе MEGOGO. Прямой эфир из столицы Испании состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Здесь показ будет сопровождаться традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Также самые яркие момент встречи будут продемонстрированы в специальном формате онлайн со всех стадионов игрового дня, который состоится на канале "Megogo Футбол Третий".

Отметим, что "Реал" и "Интер" всего провели друг с другом 19 игр. 10 побед одержал "королевский клуб" из Мадрида, а семь остались за "нерадзурри".

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