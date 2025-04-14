Где смотреть 'Реал' – 'Арсенал': расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов постарается совершить камбэк в противостоянии с лондонским "Арсеналом". После фиаско в столице Великобритании, где "сливочные" пропустили три сухих мяча, подопечные Карло Анчелотти примут соперника на своем поле.

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Поединок состоится на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра из Франции Франсуа Летесье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Великобритании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

После яркой победы в Лондоне англичан уже видят в полуфинале. Ставки на их проход в следующий раунд турнира принимаются с коэффициентом 1,15.

Прогноз на матч "Реал" – "Арсенал" называет фаворитом поединка хозяев поле. На то, что мадридцы одержат победу в основные 90 минут игрового времени, предлагается индекс 1,70. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех гостей достигают уровня 4,50.

Напомним, что в первом матче полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал автором исторического достижения в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, любительский "обзор" матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" собрал 17 миллионов просмотров.

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