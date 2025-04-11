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"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
660
'Обзор' матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Поединок четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом" произвел настоящий фурор среди футбольных фанатов. Англичане добыли роскошную победу 3:0 и поставили на грань вылета действующего обладателя трофея.

Видео дня

Нигерийский паблик Young Noble Commentary решил сделать собственный постановочный обзор на матч и в буквальном смысле взорвал сеть. Креативный ролик в социальной сети TikTok собрал за несколько дней 17 миллионов просмотров почти два миллиона лайков.

"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео
"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Видео является пародией на аналитическую студию британского телеканала Sky Sports. Авторы ролика подставили оригинальную аудиодорожку с матча на "Эмирейтс", сопроводив ее шуточным видеорядом. Юные нигерийские футболисты изобразили действия игроков "Арсенала" и "Реала", а актер команды сыграл комментаторов.

"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео
"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Особенно фанатов позабавил подбор реквизита. В частности, характерный для Sky Sports микрофон в стиле ретро заменили на молоток. Также вместо рекламных щитов, на которые запрыгнул автор дубля Деклан Райс, празднуя один из голов, использовали обычный пенек.

"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео
"Обзор" матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Интересно, что Sky Sports сделал репост видео в своих социальных сетях. Вашему вниманию видео креативного обзора игры "Арсенал" – "Реал".

Как сообщал OBOZ.UA, в Лиге чемпионов произошло невероятное событие, автором которого стал полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс.

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