'Обзор' матча Лиги чемпионов собрал 17 млн просмотров: что привлекло внимание фанатов. Видео

Поединок четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом" произвел настоящий фурор среди футбольных фанатов. Англичане добыли роскошную победу 3:0 и поставили на грань вылета действующего обладателя трофея.

Видео дня

Нигерийский паблик Young Noble Commentary решил сделать собственный постановочный обзор на матч и в буквальном смысле взорвал сеть. Креативный ролик в социальной сети TikTok собрал за несколько дней 17 миллионов просмотров почти два миллиона лайков.

Видео является пародией на аналитическую студию британского телеканала Sky Sports. Авторы ролика подставили оригинальную аудиодорожку с матча на "Эмирейтс", сопроводив ее шуточным видеорядом. Юные нигерийские футболисты изобразили действия игроков "Арсенала" и "Реала", а актер команды сыграл комментаторов.

Особенно фанатов позабавил подбор реквизита. В частности, характерный для Sky Sports микрофон в стиле ретро заменили на молоток. Также вместо рекламных щитов, на которые запрыгнул автор дубля Деклан Райс, празднуя один из голов, использовали обычный пенек.

Интересно, что Sky Sports сделал репост видео в своих социальных сетях. Вашему вниманию видео креативного обзора игры "Арсенал" – "Реал".

Как сообщал OBOZ.UA, в Лиге чемпионов произошло невероятное событие, автором которого стал полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс.

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