Впервые в истории! В Лиге чемпионов произошло уникальное событие. Видео

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал автором уникального достижения – он первым в истории Лиги чемпионов забил два гола прямыми ударами со штрафных в одном матче стадии плей-офф. Четвертьфинальный поединок против мадридского "Реала" завершился победой англичан – 3:0.

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До этой игры 26-летний футболист сборной Англии ни разу не отличался со стандартов за всю свою клубную карьеру — в 338 матчах подряд. Но против действующего чемпиона турнира он забил дважды за 12 минут.

Оба удара стали настоящим украшением матча. Первый пришёлся на дистанцию около 30 метров — Райс обвёл стенку с сильным закрученным ударом, не оставив шансов Тибо Куртуа.

Второй был ещё эффектнее — мощный удар точно в "девятку".

До Райса подобное в основной сетке турнира удавалось лишь четырём футболистам — Криштиану Роналду, Неймару, Ривалдо и Хакиму Зиешу.

После финального свистка полузащитник не скрывал эмоций:

"Я в шоке. Со мной такого никогда не было! Это четвертьфинал, мы понимали, насколько важен этот вечер. Историческая ночь для клуба — я очень счастлив. Честно говоря, мне непривычно слышать столько похвалы. Я уже пару раз пересмотрел эти моменты, но, думаю, буду смотреть всю ночь. Это невероятно. Просто не верится", – прокомментировал свое достижение Райс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Соответствующие расчеты сделала компания Opta. После анализа 10 тысяч симуляций машина определила, что вероятность итогового триумфа этой команды в турнире составляет 20,4%.

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