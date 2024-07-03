Где смотреть Португалия – Франция: расписание трансляций матча 1/4 финала Евро-2024

Чемпионы Европы-2016 португальцы в пятницу, 5 июля, проведут четвертьфинальный матч континентального первенства, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные тренера Роберто Мартинеса сыграют с двукратными победителями мундиалей французами.

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Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

Команды встречались друг с другом 28 раз. Подавляющее преимущество на стороне французской команды, которая выиграла 19 матчей. На счету португальцев шесть побед, в том числе в финале Евро-2016.

Также соперники пересекались на Евро-2020. Тогда на групповом этапе поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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