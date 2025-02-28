Где смотреть 'Наполи' – 'Интер': расписание трансляций матча лидеров Серии А

Миланский "Интер" и неаполитанский "Наполи" сойдутся в лобовой битве за лидерство в 27-м туре чемпионата Италии по футболу. Поединок первой и второй команд нынешнего розыгрыша Серии А состоится в субботу, 1 марта, и станет центральным противостоянием игрового дня во всей Европе.

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Поединок принимает легендарный стадион имени Диего Арманды Марадоны, ранее носивший название "Сан-Паоло". Стартовый свисток арбитра Даниэле Довери прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола увидят поединок лидеров итальянского первенства благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфире из Неаполя пройдет на канале "Megogo Футбол 1".

В турнирной таблице Серии А лидирует "Интер", который набрал 57 очков. "Наполи" отстает всего на один пункт. При этом неаполитанцы под руководством тренера Антонио Конте не выигрывали в последних четырех матчах чемпионата.

В первом круге в Милане на "Джузеппе Меацца" команды сыграли вничью 1:1. Фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу "Интера" принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья и успех хозяев оценивается котировкой 3,10.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий "Удинезе" Лоренцо Лукка устроил дебош в матче 26-го тура Серии A против "Лечче", взбунтовавшись против партнеров по команде.

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