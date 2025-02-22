Футболист сборной Италии устроил на поле бунт против своей команды в матче Серии А. Видео

Нападающий "Удинезе" Лоренцо Лукка устроил дебош в матче 26-го тура Серии A против "Лечче". 24-летний футболист сборной Италии решил сам пробить 11-метровый и отказался отдавать мяч штатному пенальтисту команды – французу Флориану Товену.

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Все партнеры Лукки пытались убедить его уступить удар Товену, но Лукка не собирался менять свое решение, даже когда поступила прямая инструкция от главного тренера Косты Руньяича. После более чем минутной перепалки на поле пробил все-таки Лукка.

Форвард не оставил шансов голкиперу, сделав счет 1:0, однако ни один из партнеров не побежал праздновать взятие ворот. Через минуту главный тренер заменил Лоренцо и отправил на скамейку.

Стоит отметить, что этот гол стал единственным и победным в поединке.

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