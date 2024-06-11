Молдова – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 11 июня, проведет заключительный спарринг накануне старта финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут представители Молдовы.

Встречу принимает стадион "Зимбру" в Кишиневе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Молдова – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МОЛДОВА – УКРАИНА

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также состоится на платформе Volia TV. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из столицы бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного" и "Суспильне Спорт", доступные в цифровом эфирном телевидении T2 и в приложении "Дия".

ПРОГНОЗ НА МОЛДОВА – УКРАИНА

Явным фаворитом игры считается украинская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,336. Ничья оценивается котировкой 4,33. А показатели на успех хозяев достигают уровня 7,00.

СУДЬИ НА МОЛДОВА – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Румынии, которую возглавляет Андрей Кивулете. Ему будут помогать лайнсмены Себастьян Георге и Джордже Флорин Някшу. Роль четвертого рефери исполнит молдаванин Ион Орлик.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧАМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я смотрел много матчей Молдовы, это очень крепкая команда. Я видел игру против Польши, когда молдаване проигрывали – 0:2 и вырвали победу. Эта команда заняла четвертое место в группе, но заслуживала большего. Мы будем очень серьезны, слишком для нас это последняя встреча перед стартом на Евро.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Молдова: Кристиан – Крачун, Бабагло, Посмак, Ревенко, Кожокари, Рацэ, Ионицэ, Каймаков, Моцпан, Николэеску.

Украина: Лунин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели пять матчей, два из которых были официальными. Трижды выиграли украинцы, причем сделали это с минимальным счетом, а две встречи завершились вничью. В последний раз соперники выходили на поле в сентябре 2014 года, когда "сине-желтые" победили 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед Евро-2024.

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