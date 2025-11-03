Где смотреть матч 'Ливерпуль' – 'Реал': расписание трансляций Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом" в одном из центральных матчей четвертого игрового дня основного этапа Лиги чемпионов. Команды, которые противостояли друг другу в легендарном финале турнира в Киеве в 2018 году, сойдутся в новой битве во вторник, 4 ноября.

Встречу принимает легендарный стадион "Энфилд Роуд". Стартовый свисток арбитра Иштвана Ковача из Румынии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Франции на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Аналитики отдают совсем незначительное преимущество гостям. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Ливерпуля" достигают уровня 2,55.

Соперники 12 раз пересекались между собой. Удивительно, но только одна игра завершилась вничью (0:0 в 2021 году). Англичане выиграли четыре встречи, испанцы – семь.

