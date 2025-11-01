Украинский вратарь 'Реала' признался, что с ним сделали в клубе после драки в матче с 'Барселоной'. Видео

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин рассказал, что получил поддержку в мадридской команде после скандального удаления в Эль Класико и отметил: внутри команды его не ругали, а наоборот похвалили. "Реал" уже подал апелляцию, уверенный в ошибке арбитра.

Сам украинский голкипер заявил, что также считает удаление несправедливым. "Там не було ніякої червоної, клуб подав апеляцію. Мене тільки похвалили", – сказав Лунин в эфире TikTok Александры Кучеренко.

Матч десятого тура Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" между "Реалом" и "Барселоной" завершился скандалом: в концовке встретились две стычки, после чего арбитр Сото Градо внес в протокол сразу несколько предупреждений и удалений.

По отчету рефери, Андрей Лунин покинул скамейку и направился к игрокам соперника агрессивно, из-за чего партнеры вынуждены были его удерживать и судья показал красную карточку на 90-й минуте.

Испанские медиа, в частности Defensa Central, сообщают, что "Реал" уверен в несправедливости решения и стремится добиться отмены санкции в ближайшие сроки, чтобы Лунин мог сыграть в следующем туре. Теперь вопрос будет решать дисциплинарный комитет Ла Лиги, а сам вратарь продолжает тренироваться и готовиться к встрече, рассчитывая на положительный исход апелляции.

