Где смотреть 'Манчестер Сити' – 'Реал': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" попытается сотворить невозможное и отыграться в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Команда Пепа Гвардиола потерпела поражение 0:3 на выезде и теперь находится на грани досрочного вылета с турнира.

Поединок команд состоится во вторник, 17 марта, на стадионе "Этихад". Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за игрой, в которой теоретически может принять участие украинский вратарь Андрей Лунин, благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Мначестера пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

Букмекеры категорически не верят в том, что "Сити" удастся сотворить камбэк и выйти в четвертьфинал. Ставки на соответствующий исход принимаются с коэффициентом 4,50 против 1,16 на проход "Реала".

