Где смотреть 'Манчестер Сити' – 'Ливерпуль': расписание трансляций матча чемпионата Англии

В 26-м туре розыгрыша английской Премьер-лиги действующий чемпион "Манчестер Сити" в центральном матче игрового дня встретится с текущим лидером первенства "Ливерпулем". Команды выйдут на поле и попытаются определить победителя в воскресенье, 23 февраля.

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Встреча состоится на арене "Эттихад" в Манчестере, а стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря платформе Setanta Sports. Прямой эфир из Манчестера будет доступен на одноименном телеканале и сайте app.setantasports.com. Кроме того, трансляция пройдет на видеосервисе Megogo.

Фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу "Ливерпуля" принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Сити" достигают уровня 2,80.

В турнирной таблице команды разделяет 17 очков. Мерсисайдцы идут на первой строчке, имея в активе 61 пункт. Команды уже встречались в нынешнем сезоне – 1 декабря минувшего года "Ливерпуль" выиграл со счетом 2:0 на своем поле.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" не оставил шансов "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги чемпионов, забив шесть голов.

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