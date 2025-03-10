Где смотреть 'Ливерпуль' – ПСЖ: расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" во вторник, 11 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен". После победы на выезде со счетом 1:0 подопечные тренера Арне Слота будут защищать свое преимущество на своем поле.

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Игра состоится на легендарном стадионе "Энфилд Роуд". Стартовый свисток арбитра из Румынии Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшую дуэль украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Прогноз на матч "Ливерпуль" – ПСЖ говорит о том, что фаворитами дуэли считаются хозяева поля. Ставки на победу англичан в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех парижан достигают уровня 2,87.

Ранее в РФ решили примазаться к успехам лидера сборной Грузии и ПСЖ Хвичи Кварацхелии, назвав его российским футболистом.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики лиссабонской "Бенфики" устроили овации Анатолию Трубину во время матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

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