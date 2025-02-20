Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили выдал феерический бред о полузащитнике французского ПСЖ Хвиче Кварацхелии. Полуфиналист Евро-68 назвал воспитанника тбилисского "Динамо" российским футболистом.

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Об этом Кавазашвили заявил в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя феерическую победу ПСЖ над "Брестом" в стыковых матчах Лиги чемпионов. Россиянин решил примазать РФ к успехам лидера сборной Грузии, несмотря на то, что в чемпионате страны-агрессорки Кварацхелия отыграл всего три сезона.

"Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как "ПСЖ"! А Хвича Кварацхелия – это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру", – сказал Кавазашвили.

Отметим, что Кварацхелия отыграл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин" 83 матча. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул страны-агрессорку, вернувшись на родину. Летом 2022 года он стал игроком итальянского "Напали", которому помог стать чемпионом страны впервые за 33 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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