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"Научился играть в России": в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,7 т.
'Научился играть в России': в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили выдал феерический бред о полузащитнике французского ПСЖ Хвиче Кварацхелии. Полуфиналист Евро-68 назвал воспитанника тбилисского "Динамо" российским футболистом.

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Об этом Кавазашвили заявил в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя феерическую победу ПСЖ над "Брестом" в стыковых матчах Лиги чемпионов. Россиянин решил примазать РФ к успехам лидера сборной Грузии, несмотря на то, что в чемпионате страны-агрессорки Кварацхелия отыграл всего три сезона.

"Научился играть в России": в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола

"Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как "ПСЖ"! А Хвича Кварацхелия – это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе. Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру", – сказал Кавазашвили.

"Научился играть в России": в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола
"Научился играть в России": в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола

Отметим, что Кварацхелия отыграл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин" 83 матча. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул страны-агрессорку, вернувшись на родину. Летом 2022 года он стал игроком итальянского "Напали", которому помог стать чемпионом страны впервые за 33 года.

"Научился играть в России": в РФ приписали себе карьеру звезды европейского футбола

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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