Где смотреть Испания – Грузия: расписание трансляций матча плей-офф Евро-2024

Дебютант чемпионатов Европы по футболу сборная Грузии в воскресенье, 30 июня, проведет матч 1/8 финала континентального первенства-2024, которое в эти дни проходит на полях Германии. Соперниками команды Вилли Саньоля станут трехкратные победители турнира испанцы.

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Встречу принимает стадион "Рейн Энерги Штадион" в Кельне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Комментировать поединок будут Александр Новак та Владислав Шалота.

Испания и Грузия на уровне футбольных сборных до этого встречались 7 раз. 6 побед на счету итальянцев. Грузины смогли выиграть лишь раз.

Букмекеры в своем прогнозе отдают предпочтение Испании. На победу принимаются ставки с коэффициентов 1.20. Успех Швейцарии оценивается заоблачным показателем 15.00.

Любопытно, что эти команды играли друг с другом в отборе к Евро-2024. Тогда Испания была дважды сильнее соперника – 7:1 в Тбилиси и 3:1 в Вальядолиде. Всего же команды провели семь матчей – Грузия выиграла один раз и проиграла шесть. Разница мячей 19-4.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024, но забил в два раза меньше, чем команды оформили автоголов.

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