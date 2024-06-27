Игрок сборной Грузии стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу 2024 года по итогам группового турнира. Форвард французского "Меца" отметился трижды и позволил своей национальной команде создать главную сенсацию первенства – обыграть Португалию и выйти в 1/8 финала.

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Микаутадзе отличился по одному разу в каждой из игр группового этапа. Это всего девятый подобный случай в истории чемпионата. Грузинский футболист оказался в одной компании с Мишелем Платини, Аланом Ширером, Христо Стоичковым, Рудом ван Нистельроем, Саво Милошевичем, Миланом Барошем, Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.

При этом стоит отметить, что два взятия ворот нападающий "Меца" оформил с 11-метровой отметки. Кроме тому, он существенно уступает главному "бомбардиру" Евро-2024 – автоголу. За весь групповой турнир команды семь раз отправляли мяч в собственные ворота.

ГОЛ МИКАУТАДЗЕ В ВОРОТА ТУРЦИИ

Всего же за весь групповой этап ЧЕ в Германии зрители увидели 81 гол в 36 матчах. Это 2,25 гола в среднем за поединок или взятие ворот каждые 40 минут.

Микаутадзе и сборная Грузии в первом раунде плей-офф сыграют с командой Испании, с которой они дважды встречались в квалификации к Евро-2024. Тогда "фурия роха" была дважды сильнее соперника – 7:1 в Тбилиси и 3:1 в Вальядолиде.

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