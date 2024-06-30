Испания – Грузия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Трехкратные чемпионы Европы испанцы в воскресенье, 30 июня, проведут матч 1/8 финала континентального первенства-2024, который в эти дни проходит на полях Германии. Подопечные тренера Луиса де ла Фуэнте проэкзаменуют дебютанта турнира команду Грузии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Рейн Энерги Штадион" в Кельне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов. Комментировать поединок будут Александр Новак та Владислав Шалота.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ

Явными фаворитами поединка считаются испанцы. Ставки на победу "фурии рохи" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 6,50. А показатели на триумф грузинских футболистов достигают уровня 17,00.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Франсуа Летесье. Помогать ему будут лайнсмены Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Сердар Гэзюбююк из Нидерландов.

Также на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить Жером Бризар.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Мы относимся с максимальным уважением к сборной Грузии. Эта команда проводит отличный турнир, они обыграли Португалию. Плюс, с нашим опытом, мы можем видеть, как они добавили в своих выступлениях. Нам нужно будет показать лучшую версию себя, чтобы иметь шансы на выход в четвертьфинал. Их игроки очень быстро убегают в контратаки. Нам нужно будет соблюдать предельную осторожность.

Вилли Саньоль, главный тренер сборной Грузии:

– Победа над Португалией была очень эмоциональной, потому что никто этого не ожидал. Мы очень рады, что остаемся здесь. У нас было всего четыре дня на восстановление, всем хотелось бы еще два дня, но я не думаю, что это проблема. Надеюсь, игроки восстановили силы и с нетерпением ждут выхода на поле. Мы уверены в себе, потому что нам абсолютно нечего терять.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Уильямс.

Грузия: Мамардашвили – Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе – Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе – Кварацхелия, Микаутадзе

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом в отборе к Евро-2024. Тогда Испания была дважды сильнее соперника – 7:1 в Тбилиси и 3:1 в Вальядолиде. Всего же команды провели семь матчей – Грузия выиграла один раз и проиграла шесть. Разница мячей 19-4.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024, но забил в два раза меньше, чем команды оформили автоголов.

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