Где смотреть футзал Украина – Нидерланды: расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу во вторник, 24 сентября, сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Соперниками подопечных тренера Александра Косенко станут другие представители европейского континента – Нидерланды.

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Поединок примет паркет "Хумо Арены" в Ташкенте. Время начала поединка – 18:00 по киевскому времени.

Украинские любители футзала смогут поддержать своих соотечественников у экранов телевизоров и электронных девайсов. Прямой эфир организовывает телеканал "Суспильне Спорт", сайт suspilne.media в разделе "ЧМ по футзалу", а также Youtube-канал "Суспильне спорт".

Украинская команда считается фаворитом противостояния. Ставки на ее победу в основные 40 минут чистого игрового времени принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 5,20. А показатели на успех нидерландской национальной сборной достигают уровня 3,80.

Победитель противостояния в четвертьфинале сразится с сильнейшим в паре Испания – Венесуела. На минувшем мундиале европейцы вылетели во втором раунде плей-офф, а южноамериканцы – уже на стадии 1/8 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины на старте чемпионата мира по футзалу с треском проиграла команде Аргентине. Затем "сине-желтые" разгромили Анголу и Афганистан и со второго места в группе С вышли в плей-офф.

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