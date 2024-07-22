Где смотреть футбол Украина – Ирак: расписание трансляций матча Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх. На соревнования-2024, которые принимает столица Франции Париже, "сине-желтые" попали благодаря выходу в полуфинал молодежного чемпионата Европы в минувшем году.

Видео дня

Под руководством тренера Руслана Ротаня украинцы стартуют на олимпийском турнире уже в среду, 24 июля. Первым соперником наших футболистов станет сборная Ирака.

Встречу принимает стадион "Парк Лионне" в Лионе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Ирак. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом телевидении T2.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – "Ворскла" Полтава), Александр Мартынюк ("Александрия"), Алексей Сыч ("Рух" Львов) , Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Артем Шулянский ("Александрия"), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – "Динамо" Киев), Владислав Велетень ("Колос" Коваливка), Олег Федор ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!