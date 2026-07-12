Где смотреть Франция – Испания. Расписания трансляций полуфинала ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании во вторник, 14 июля разыграют путевку в финал чемпионата мира 2026 года. В Украине прямую трансляцию полуфинального поединка покажет официальный вещатель турнира MEGOGO.

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Игру принимает стадион AT&T Stadium в Арлингтоне (США). OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания. Время начала – 22:00 по Киеву.

Посмотреть встречу можно на телеканале "MEGOGO Футбол Первый", а также в разделе "Спорт" на платформе медиасервиса.

Перед началом игры зрителей ждет традиционная студия с участием экспертов. Ее старт ожидается ориентировочно в 20:45. Аналитическая программа продолжится в перерыве и после финального свистка.

Назначение комментаторов на полуфинал будет объявлено ближе к дате матча. Трансляция будет доступна на украинском языке.

Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счетом 2:0. Главной звездой команды Дидье Дешама остается Килиан Мбаппе, который на нынешнем турнире забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию со счетом 2:1. Победный гол команда Луиса де ла Фуэнте забила на 88-й минуте. Среди лидеров испанской сборной на турнире выделяются Микель Оярсабаль, Фабиан Руис, Микель Мерино и Ламин Ямаль.

В двух последних встречах на крупных турнирах преимущество было на стороне испанцев. "Красная фурия" победила Францию в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1, а затем выиграла полуфинал Лиги наций 2025 года со счетом 5:4.

Победитель полуфинала Франция – Испания сыграет в финале с победителем второго полуфинала, в котором встретятся Аргентина и Англия.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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