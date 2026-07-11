В матче с голом из-за травмы вратаря определился второй полуфиналист ЧМ-2026. Видео

Сборная Испании по футболу стала вторым четвертьфиналистом чемпионата мира 2026 года, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде. "Фурия роха" были сильне в европейском дерби с Бельгией благодаря позднему голу после травмы вратаря соперников Тиубо Куртуа, который является конкурентом украинца Андрея Лунина в мадридском "Реале", – 2:1.

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Подопечные тренера Луиса де ла Фуэнта считались явными фаворитами и с первых же минут взяли мяч под свой контроль. Однако долгое время опасных моментов у ворот соперников они не создавали.

Лишь в середине первого тайма испанцы с первого же момента забили гол. После комбинации на правом фланге и рикошета хавбек "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис вколотил мяч в сетку с трех метров.

Тем не менее буквально через 10 минут бельгийцы, которые вообще ничего не показывали в атаке умудрились забить в ответ. Ударом головой отличился атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Шарль де Кетеларе.

После перерыва Испания логично продолжила контролировать мяч. "Фурия роха" долго искала пути к воротам соперника, но ключевой эпизод случился на 64-й минуте. Голкипер бельгийцев Куртуа неожиданно сел на газон, а чуть позже попросил замену и в слезах покинул поле.

Наставник "красных дьяволов" Руди Гарсия выпустил Сенне Лемменса, который до этого провел лишь два матча за сборную. На 88-й минуте именно он допустил фатальную ошибку, когда не смог удержать мяч после удара защитника испанцев Кубарси и сбросив его на ногу Микелю Мерино. Полузащитник лондонского "Арсенала" во втором матче подряд принес своей команде победу на последних минутах.

Таким образом, испанцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, в котором 14 июля сыграют с Францией. Игра начнется в 22:00 по Киеву.

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