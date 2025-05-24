Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею-2025. Расписание трансляций

На чемпионате мира по хоккею в субботу Швеция, США, Швейцария и Дания разыграют путевку в финал. Решающий поединок мундиаля, который с 9 мая проходит в Стокгольме и Хернинге, состоится 25 мая.

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Пары полуфиналистов: Швеция - США и Швейцария - Дания. Обе игры пройдут 24 мая. Первая начнется в 15:20, а второй в 19:20.

Главный поединок за вожделенный трофей пройдет в столице Швеции. Начало в 21:20.

Матч в прямом эфире будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт" и на региональных каналах вещателя (например "Суспильне.Киев", "Суспильне.Сумы" и т.д). "Суспильне.Спорт" входит в подписку "Максимальная" видеосервиса Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Канады по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сенсационно уступила сборной Дании. "Кленовые листья" на арене Jyske Bank Boxen пропустили решающую шайбу менее чем за минуту до конца основного времени и впервые с 2014 года не вышли в 1/2 финала ЧМ.

В остальных четвертьфиналах действующие победители мундиаля Чехия не смогла пройти Швецию (2:5), США уверенно разобрались с Финляндией (5:2), а Швейцария разгромила Австрию (6:0). Таким образом в полуфинале чемпионата мира по хоккею сразятся Швейцария – Дания и Швеция – США. Оба полуфинальные матчи будут сыграны в субботу, 24 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, "антиукраинская" сборная стала худшей командой чемпионата мира по хоккею. Команда набрала меньше всех очков, пропустили больше всего голов и, как и французы, забили меньше всего шайб.

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