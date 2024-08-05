Где смотреть 'Динамо' – 'Рейнджерс': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 6 августа, проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского сыграют с шотландским "Рейнджерс" из Глазго.

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Встречу принимает стадион "Арена Люблин" в Польше. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Рейнджерс". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

В прямой трансляции поединок можно будет увидеть на телеканалах 2+2 и "Динамо ТВ", которые доступны на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Кроме того, эфир из Люблина будет доступен на канале "Динамо" на видеохостинге YouTube.

Фаворитами игры считаются украинские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех команды из Глазго достигают уровня 3,00.

Команды встречались друг с другом только один раз в истории. В первом раунде Кубка чемпионов 1987/88 соперники обменялись домашними победами, но дальше- прошли шотландцы благодаря 2:0 на своем поле.

"Рейнджерс" уже стартовал в национальном чемпионате. В первом туре подопечные тренера Филиппа Клемана сыграли 0:0 с "Хартс".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о кардинальных изменениях в проведении жеребьевки Лиги чемпионов.

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