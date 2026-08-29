Где смотреть чемпионский бой непобедимого "Нового Усика" против хорватского "Зверя". Расписание трансляций

29 августа в Лондоне состоится один из самых ожидаемых поединков года в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филипом Зверем Хрговичем. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который ранее освободил Александр Усик.

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Вечер бокса пройдет на арене The O2. Главный бой начнется ориентировочно в 00:00 по киевскому времени в ночь на 30 августа.

В Украине прямую трансляцию покажет медиасервис MEGOGO. Посмотреть поединок можно по подпискам "Спорт", "Оптимальная" и пакетам линейки MEGOPACK. Эфир будет доступен в разделе "Единоборства" и на канале "MEGOGO Гонг".

Международным вещателем турнира выступает платформа DAZN. Просмотр доступен по системе Pay-Per-View или в рамках подписки Ultimate Tier.

Поединок вызывает большой интерес из-за статуса участников. Непобежденный Итаума подходит к бою с рекордом 14 побед в 14 поединках, 12 из которых завершил нокаутом. Британца считают одним из главных талантов современного супертяжелого веса, а сам Александр Усик ранее называл его своим наследником.

Если Итаума одержит победу, то станет вторым самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого дивизиона после Майка Тайсона.

Для 21-летнего британца это будет самая серьезная проверка в профессиональной карьере. Его соперник, 34-летний Хргович по прозвищу Зверь, имеет рекорд 21-1 при 15 досрочных победах и является бронзовым призером Олимпийских игр. Хорват рассчитывает вернуться в чемпионскую гонку после единственного поражения на профессиональном ринге.

Дополнительного напряжения противостоянию добавил инцидент на финальном взвешивании. Во время дуэли взглядов Итаума толкнул соперника, после чего Хргович ответил пощечиной. Разнимать боксеров пришлось сотрудникам охраны.

По оценкам букмекеров, явным фаворитом встречи считается британец. Вероятность его победы аналитики оценивают примерно в 90 процентов.

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