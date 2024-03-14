Где смотреть Босния и Герцеговина – Украина. Расписание трансляций плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в четверг, 21 марта, на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию игры Босния и Герцеговина – Украина.

Встреча будет показана по региональным каналам "Суспільного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов. Зрители, которые попытаются посмотреть матч на Youtube или через спутникового оператора VIASAT вместо футбола увидят заглушку.

Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo. Для новых пользователей существует акционная пробная подписка 29 грн/7 дней. Каналы Megogo доступны абонентам платформы "Воля".

Трансляция начнется с предматчевой студии в 20:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

Украина и Босния на уровне футбольных сборных в своей истории встречались дважды в отборе на ЧМ-2022. Домашняя игра в октябре 2021-го на "Арене Львов" завершилась в ничью 1:1. В гостях через месяц подопечные Петракова победили 2:0. Отличились Зинченко и Довбик.

Украина, если пройдет боснийцев, через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

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