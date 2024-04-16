Где смотреть бесплатно "Минай" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ
Киевское "Динамо" в среду, 17 апреля, проведет перенесенный матч 16-го тура розыгрыша Премьер-лиги, в котором его соперником станет ужгородский "Минай". Встреча команд проходила еще 3-го декабря, но футболисты успели сыграть лишь одну минуту, после чего была объявлена воздушная тревога.
При этом было решено, что поединок должен быть перенесен в Киев, и пройдет на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 15:30.
Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:
Международные OTT платформы:
Матч также доступен бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
"Динамо" и "Минай" открывали нынешний розыгрыш Премьер-лиги матчем в первом туре. Тогда киевляне разгромили соперника 4:1. Голы у киевлян в ответ на быстрый мяч гостей на третьей минуте забивали Ванат (дважды), Буяльский и Караваев
Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую субботу киевское "Динамо" победило "Александрию" и установило исторический рекорд Премьер-лиги.
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