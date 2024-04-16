Где смотреть бесплатно 'Минай' – 'Динамо': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в среду, 17 апреля, проведет перенесенный матч 16-го тура розыгрыша Премьер-лиги, в котором его соперником станет ужгородский "Минай". Встреча команд проходила еще 3-го декабря, но футболисты успели сыграть лишь одну минуту, после чего была объявлена воздушная тревога.

При этом было решено, что поединок должен быть перенесен в Киев, и пройдет на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 15:30.

Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер Охват Ссылки sweet.tv Вся Украина https://sweet.tv/ VodafoneTV Вся Украина https://tv.vodafone.ua Киевстар ТВ Вся Украина https://tv.kyivstar.ua/ru/ Setanta Sports Вся Украина https://app.setantasports.com/ youtv Вся Украина https://youtv.ua/ VOLIA Вся Украина https://tv.volia.com OmegaTV Украина https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват Ссылки VIASAT Вся Украина https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер Охват Ссылки Круг.ТВ Киев https://kolo.tv Корбина Киев https://corbina.ua/ IPNet Киев https://ipnet.ua Network.lviv Львов https://network.lviv.ua Ultra Львов АСТРА Львов https://astra.in.ua KIM Калуш https://www.kim.in.ua Infomir Одесса https://www.infomir.com.ua j Soho Одесса Wild Park Николаев, Николаевская обл. https://wildpark.net LocalNet Киев https://lan.ua Vinteleport Винница http://www.vinnitsa.com KOMITEX Львов https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

Провайдер Охват Ссылки Шторм ТВ Кропивницкий https://www.shtorm.net CatNet Подольск https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/ ГОК Горишние Плавные http://trkgok.pl.ua СВС-ТВ ТК ЧП Миргород, Пирятин https://www.svs.pl.ua Eurolan Киев https://eurolan.ua ТИМ (Прилуки) Прилуки https://tim.ua BRIZ Одесса https://www.briz.ua МАКСНЕТ Харьков https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы:

Провайдер Охват Ссылки LaLiga+ Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://www.laligaplus.laliga.com OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://onefootball.com/ PANDA Interactive США, Канада, Великобритания https://watchupl.com GoNet Чехия + Евросоюз https://www.gonet.tv Setanta Sports Грузия, Молдова https://setantasports.com

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"Динамо" и "Минай" открывали нынешний розыгрыш Премьер-лиги матчем в первом туре. Тогда киевляне разгромили соперника 4:1. Голы у киевлян в ответ на быстрый мяч гостей на третьей минуте забивали Ванат (дважды), Буяльский и Караваев

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую субботу киевское "Динамо" победило "Александрию" и установило исторический рекорд Премьер-лиги.

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