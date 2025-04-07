Где смотреть 'Арсенал' – 'Реал': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов примет на своем поле мадридский "Реал". Англичане и испанцы встретятся во вторник, 8 апреля, на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток арбитра Ирфана Пельто из Боснии и Герцеговины прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Великобритании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

Команды лишь дважды в своей истории встречались друг с другом в главном футбольном турнире Европы. В сезоне 2005/2006 соперники пересеклись в 1/8 финала. В Мадриде минимальную победу 1:0 одержали игроки "Арсенала", а встреча в Лондоне завершилась нулевой ничьей.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Реал" называет фаворитом поединка на "Эмирейтс" хозяев поля. Ставки на победу "канониров" принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех гостей достигают уровень 3,10.

При этом на выход в полуфинал мадридского клуба предлагается индекс 1,50 против 2,50 на итоговый триумф "Арсенала".

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реал" Карло Анчелотти исключил вратаря сборной Украины Андрея Лунина из состава на матч с "Арсеналом".

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