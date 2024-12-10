Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование будет включать три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.
Биатлонный стадион в Хохфильцене, окруженный ослепительными заснеженными вершинами зимой и зелеными горными лугами летом, является одним из старейших. Арена расположена над одноименным селом, где можно увидеть совершенно разные рельефы трассы, находящейся в непосредственной близости от стрельбища.
Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городная, Анна Кривонос. Анастасия Меркушина отправится на этап Кубка IBU в Обертилиах.
Состав мужской сборной Украины: Будет опубликован позже
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).
Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.
Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO.
Этап 2 – Хохфильцен, Австрия
13 декабря 2024 года
12:30, женщины, 7.5 км, спринт
15:20, мужчины, 10 км, спринт
14 декабря 2024 года
13:15, женщины, 10 км, гонка преследования
15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15 декабря 2024 года
12:30, женщины, 4х6 км, эстафета
15:15, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Андрей Мандзын на 1-м этапе занял 14-е место в спринте, что стало вторым лучшим результатом в его карьере. Успех позволил ему отобраться в дебютный масс-старт.
У девушек в спринте лучшей среди украинок стала Юлия Джима, финишировавшая 26-й. Остальные спортсменки заняли места за пределами первой тридцатки. После такого провала наши биатлонистки устроили бойкот, отказавшись выходить к прессе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!