Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование будет включать три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

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Биатлонный стадион в Хохфильцене, окруженный ослепительными заснеженными вершинами зимой и зелеными горными лугами летом, является одним из старейших. Арена расположена над одноименным селом, где можно увидеть совершенно разные рельефы трассы, находящейся в непосредственной близости от стрельбища.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городная, Анна Кривонос. Анастасия Меркушина отправится на этап Кубка IBU в Обертилиах.

Состав мужской сборной Украины: Будет опубликован позже

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO.

Этап 2 – Хохфильцен, Австрия

13 декабря 2024 года

12:30, женщины, 7.5 км, спринт

15:20, мужчины, 10 км, спринт

14 декабря 2024 года

13:15, женщины, 10 км, гонка преследования

15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

15 декабря 2024 года

12:30, женщины, 4х6 км, эстафета

15:15, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Андрей Мандзын на 1-м этапе занял 14-е место в спринте, что стало вторым лучшим результатом в его карьере. Успех позволил ему отобраться в дебютный масс-старт.

У девушек в спринте лучшей среди украинок стала Юлия Джима, финишировавшая 26-й. Остальные спортсменки заняли места за пределами первой тридцатки. После такого провала наши биатлонистки устроили бойкот, отказавшись выходить к прессе.

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