Биатлонистки сборной Украины устроили бойкот после гонки Кубка мира в Финляндии

Ни одна из украинских биатлонисток не пришла в микст-зону для общения с журналистами после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии. Главный тренер женской сборной Украины Николай Зоц объяснил это разочарованием спортсменок из-за результатов.

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"Причина в разочаровании результатом? Возможно. Мы настраиваем их на максимум, но иногда это играет против, потому что они эмоционально выгорают, хотят большего. Однако стремление к большему – это единственный путь. Даже молодые спортсменки, которые могли бы сказать "вышло как вышло", очень переживают", – отметил тренер в интервью "Суспильному".

Как сообщал OBOZ.UA, в спринте лучшей среди украинок стала Юлия Джима, финишировавшая 26-ю. Остальные спортсменки заняли места за пределами первой тридцатки:

34. Кристина Дмитренко (Украина) – 1.16,9 (1+0)

52. Елена Городная (Украина) – 1.38,3 (1+0)

62. Александра Меркушина (Украина) – 2.01,7 (1+0)

69. Анна Кривонос (Украина) – 2.16,6 (0+2)

Таким образом украинские биатлонистки впервые с марта 2023 года остались без представительниц в масс-старте на этапе Кубка мира. Согласно регламенту в гонке с массовым стартом допускаются первые 15 мест общего зачета КМ + 15 спортсменок с наилучшими результатами в индивидуальных гонках на текущем этапе.

У Украины нет ни одной представительницы в масстарте на Кубке мира впервые с марта 2023 года. Во всех четырех масстартах прошлого сезона наша страна была представлена хотя бы одной биатлонисткой.

Женский масстарт состоится в воскресенье, 8 декабря, в 18:10.

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