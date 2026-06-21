Где сегодня смотреть Магучих на турнире в Хенгело. Расписание трансляций Золотого континентального тура

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих 21 июня выступит на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело, который входит в "золотую" серию Континентального тура World Athletics. Для 24-летней днепрянки этот старт станет лишь вторым в летней части сезона после победного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

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Трансляция соревнований начнется в Украине в 16:00. В прямом эфире турнир покажут телеканал "Суспільне Спорт", официальный сайт "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы Суспільного. Комментатором трансляции станет Инна Мушинская.

Для Магучих стадион в Хенгело связан с успешными выступлениями. В 2023 году украинка выиграла здесь соревнования, преодолев планку на высоте 2,00 м. Вместе с ней в секторе прыжков в высоту выступит еще одна представительница Украины Ирина Геращенко.

В нынешнем сезоне Магучих выиграла все пять турниров, в которых принимала участие. Она победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

Накануне турнира в Хенгело Магучих сообщила, что подходит к соревнованиям в хорошем состоянии и полностью выполняет намеченный план подготовки. По словам спортсменки, сейчас главной задачей остается сохранить свежесть перед стартом.

Украинка отметила, что вместе с тренерским штабом уделяла особое внимание стабильности разбега и отталкивания. "В прыжках в высоту каждый сантиметр имеет значение", поэтому важно чувствовать уверенность и комфорт на всех этапах выполнения прыжка.

Также Магучих вспомнила свои предыдущие выступления на FBK Games. Легкоатлетка подчеркнула, что ей всегда нравится соревноваться в Нидерландах благодаря поддержке зрителей, которые создают "фантастическую атмосферу".

"Я рада вернуться и, надеюсь, покажу хороший результат для всех, кто придет посмотреть", — сказала Магучих в интервью Суспільному.

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