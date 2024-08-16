Где бесплатно смотреть "Карпаты" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ
Киевское "Динамо" в субботу, 17 августа, проведет второй матч в новом розыгрыше украинской Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде в третьем туре соревнований со львовскими "Карпатами". Встречу примет стадион "Украина", а стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Эта игра будет доступна к просмотру бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
Также поединок будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
Команды встретятся впервые за пять лет. В последний раз команды сыграли в октябре 2019 года – поединок завершился вничью 1:1.
Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" обыграло шотландский "Рейнджерс" и вышло в стыковые матчи квалификации Лиги чемпионов.
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