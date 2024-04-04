В матче с драматичной развязкой определился второй финалист Кубка Украины по футболу. Видео

"Ворскла" стала вторым финалистом Кубка Украины по футболу-2023/2024. В полуфинале полтавчане на центральном стадионе Житомира обыграли местное "Полесье" (1:0).

Счет в матче был открыт перед самим перерывом. Массированная атака игроков полтавского клуба завершилась подачей с левого фланга. Руслан Степанюк скинул грудью на Мякушко и Сергей не оставил шансов голкиперу.

За 9 минут до конца второго тайма "Полесье" получило великолепный шанс перевести игру в экстратаймы. Даниил Хрипчук руками схватил Будковского в своей штрафной и арбитр назначил пенальти.

Исполнять наказание взялся сам Филип, но не смог переиграть голкипера Павла Исенко.

Как сообщал OBOZ.UA, первым финалистом Кубка стал донецкий "Шахтер". В полуфинале подопечные Марино Пушича на стадионе во Львове обыграли одесский "Черноморец" (4:1).

Финал Кубка Украины по футболу сезона-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ривне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!