Определился первый финалист Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" стал первым финалистом Кубка Украины по футболу-2023/2024. В полуфинале подопечные Марино Пушича на стадионе во Львове обыграли одесский "Черноморец" (4:1).

Обе команды начали резво поединок. Уже на 10-й минуте Данило Сикан точным ударом вывел "горняков" вперед.

Спустя 8 минут затяжная комбинация одесситов закончилось голом от Шторгина, который оказался один на один перед воротами.

Еще перед перерывом Бондаренко сделал счет 2:1.

Во втором тайме голевая феерия от "оранжево-черных" продолжилась. Судаков оформил дубль, установив окончательный результат.

Напомним, что еще на стадии четвертьфинала отсеялись действующий обладатель трофея "Динамо" и вицечемпион Украины "Днепр-1". Завершил выступления и последний представитель Первой лиги: сумская "Виктория".

Второй полуфинал, в котором сойдутся житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла", запланирован на 4 апреля (18:00).

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