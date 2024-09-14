Где бесплатно смотреть Аргентина – Украина. Расписание трансляций чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины в воскресенье, 15 сентября, стартует на чемпионате мира по футзалу, который проходит в Андижане, Бухаре и Ташкенте. В 1-м туре группового этапа подопечные Александра Косенко сыграют с командой Аргентины. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямую трансляцию из Узбекистана у себя на Youtube-канале организует "Суспильне.Спорт". Также показ будет доступен на региональных каналах "Суспильного" ("Суспильне.Киев", "Суспильне.Полтава" и.т.д.), которые в бесплатном доступе есть в эфирном цифровом вещании T2.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧМ-2024

Группа С

15.09.2024

15:30. Афганистан – Ангола

18:00. Аргентина – Украина

18.09.2024

15:30. Ангола – Украина

18:00. Аргентина – Афганистан

21.09.2024

18:00. Украина – Афганистан

18:00. Ангола – Аргентина

Чтобы выйти в 1/8 финала украинцам нужно попасть в топ-2 группы или стать одной из четырех лучших команды среди занявших третьи места.

В своей истории Украина 5 раз принимала участие в финальной части чемпионатов мира по футзалу. Лучшим результатом стал выход в полуфинал в 1996-м.

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