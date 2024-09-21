Фьюри заявил, что 'Усику подарили победу, несправедливо лишив невинности'

Бывший чемпион WBC британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил о несправедливом результате его боя с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО). Британский супертяж проиграл 18 мая по очкам.

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По мнению Цыганского короля (прозвище Фьюри), он был лучше в первом поединке и докажет это во втором.

"Ему подарили решение в поединке с Цыганским Королем, точка... Что есть, то есть, всё уже в прошлом. Они несправедливо лишили меня невинность. Наверное, это было бы странно, если бы я сделал это за 50 фунтов, но учитывая, что меня "сломали" за большие деньги, это не имеет значения. Что есть, то есть, нельзя отменить решение, но у меня будет шанс сделать это снова в декабре, и именно это мы и сделаем. Я его нокаутирую", – цитирует Тайсона Майкл Бенсон.

Как сообщал OBOZ.UA, и Усик и Фьюри будут присутствовать в Лондоне на стадионе "Уэмбли" во время шоу, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО). Александр еще ранее прилетел в Лондон, выложив фотографию со своей командой.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию. Время начала – в 23:45 по киевскому времени.

Уже стало известно расписание трансляций поединка за титул, которым владел Усик.

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