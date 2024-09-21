Встретится с Фьюри. Усик прибыл на бой в Лондон. Фото

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вместе со своей командой прибыл в Лондон, где будет присутствовать на поединке между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа. Бой состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в субботу, 21 сентября.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию. Время начала – в 23:45 по киевскому времени. Сообщалось, что на трибунах Усик встретиться Тайсоном Фьюри, который тоже прилетит на шоу.

У себя в Instagram Усик выложил фотографию, на которой позирует вместе с тренерами Сергеем Лапиным, Юрием Ткаченко и боксером Даниэлем Лапиным. Все одеты в одинаковые сиреневые костюмы с надписью "непобедимый".

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Усик был задержан в аэропорту Кракова. Появилось видео, как нашего боксера в наручниках уводят в специальное помещение.

Позже промоутер Усика Александр Красюк объяснил случившегося. Как оказалось арест Александра был инициирован сотрудниками RyanAir, которые отказались пускать на борт самолета одного из друзей нашего чемпиона. Состояние мужчины определили как "глубокое алкогольное опьянение", что позже не подтвердилось.

При этом в самой авиакомпании не увидели нарушений со своей стороны. Там считают, что все действия сотрудников были адекватными.

Польский промоутер Анджей Василевски назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Александра Усика. Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами. Польские власти также впервые прокомментировали задержание боксера.

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