Где смотреть Джошуа – Дюбуа: расписание трансляций чемпионского боя за пояс Усика

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) спустя полгода возвращается на ринг. После эффектной победы над бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) уроженец Уотфорда подерется с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО).

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Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в субботу, 21 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа. Время начала – в 23:45 по киевскому времени.

В Украине увидеть прямой эфир из Лондона можно будет благодаря видеосервису DAZN. Стоимость показа боя составляет 815 гривен. Месячную подписку на платформу можно оформить за 370 грн.

Также трансляцию грандиозного шоу организовывают на британских телеканалах TNT Sports и Sky Sports.

Напомним, что на кон поединка Джошуа – Дюбуа выставлен пояс Международной федерации бокса (IBF), который ранее принадлежал Александру Усику (22-0, 14 КО). Однако украинца через месяц после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) вынудили отказаться от титула.

Джошуа в случае победы станет трехкратным чемпионом мира и будет ожидать победителя реванша Усик – Фьюри. Дюбуа же может совершить один из самых громких апсетов года и фактически поставить крест на карьере соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа откровенно назвал поражение в реванше от Александра Усика самым болезненным в карьере.

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