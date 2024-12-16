'Это такая тушка': с чем столкнется Усик в реванше с Фьюри, рассказал украинский чемпион

Чемпион WBF и WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян считает, что ко второму бою с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) отнесется более серьезно, чем к первому противостоянию в мае 2024-го. Теперь, чтобы завладеть титулами WBC, WBO и WBA в супертяжах, Цыганский король, вряд ли будет сбрасывать вес, чтобы успеть за быстрым оппонентом. Но и Усик сделал выводы из весеннего поединка в Эр-Рияде.

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В комментарии OBOZ.UA Фаниян не смог с уверенностью назвать победителя реванша, который примет Саудовская Аравия. Но рассчитывает на большой боксерский IQ Александра и его скорость.

– Хочу сказать, что я на самом деле не знаю, чего ожидать от этого боя. Поскольку, мне кажется, что Фьюри сейчас будет делать все для того, чтобы вернуть себе пояса. Поэтому в реванше он будет идти вперед и не будет, как в первом бою, недооценивать Усика. Поэтому бой предстоит тяжелый.

– То есть, во время поединка в мае была видна недооценка со стороны британца?

– Да, против него был как будто маленький мальчик. И сейчас будет очень интересный бой. И шансы 50 на 50 снова. Но не забывайте, что Саша Усик – боксер с большим IQ, поэтому, Саша тоже готовился к этому поединку, сделал выводы из прошлого боя и поэтому, я думаю, все будет чуть-чуть иначе, его бокс будет тоже немного другим.

– Мы все говорим, что у Усика быстрые ноги и он – очень умный боец. А что нового он может предложить Фьюри?

– Ничего на самом деле нового Усик не будет делать. Знаете, велосипед уже придумали, нет смысла его снова изобретать. Усик будет тащить его в последние раунды и добавит только больше скорости и больше ударов. Хотя их и так было много, но будет еще больше.

– То есть, Усик собирается загонять Фьюри.

– А другого выхода нет. Потому что это такая тушка. Попробует нокаутировать? Потом, в поздних раундах – да. После седьмого, после восьмого раунда. Поэтому, считаю, что экватор бой точно пройдет. Ни на кого не ставлю. Хочу, чтобы выиграл опять же, украинец, Саша Усик. Но у меня 50 на 50. Я не знаю, кто победит в этом бою. Честно.

– А перед первым боем Усика и Фьюри, что думали?

– Точно так же – было 50 на 50. Не было такого, что я был уверен в победе Саши. Я даже признаюсь честно, что думал больше 60 на 40 в пользу Фьюри. Сейчас – 50 на 50.

– Выровнялась ситуация? Усик показал, что может.

– Да, 10 процентов вернул себе (смеется).

– А где может добавить Фьюри?

– Вес и идти вперед. Все. Я не знаю, зачем он похудел перед первым боем. Все. Идет вперед. Он – свинья, но ему в этом весе прекрасно.

– А вам вообще импонирует образ Фьюри? Его поведение? Ведь он – известный шоумен.

– Если честно, нет. Я на самом деле такой боксер, который не сильно любит весь этот треш-ток. Я никогда этим не занимался. Даже когда просили – на камеры, на все – я этим никогда не занимался. Но это деньги. Если боксеры так себя ведут, это только ради денег. На самом деле Фьюри – хороший парень. Так же, как и Макгрегор. Но это все деньги.

– Как думаете, реванш с Фьюри может стать финишем в профессиональной карьере Усика? Все-таки всех сильнейших в двух дивизионах от победил.

– Это уже вопрос его желания. По-моему, он уже говорил в интервью, что финансово от бокса уже не зависит. Все. Он добился, я считаю, всего: стал абсолютом и в хэвивейте, и в супертяжелом весе. Деньги есть. Что делать дальше? Я не знаю (улыбается). Жить и наслаждаться своей семьей.

– А против какого соперника вам было бы интересно посмотреть бой Усика?

– Ну... Против Вайлдера было бы интересно. Но тут уже вопрос, для чего этот бой делать? Профессиональный бокс – это же не спорт как бы. Это – шоу. И на этом люди должны зарабатывать деньги. Вопрос: для чего? Пояса есть. Деньги? Деньги тоже есть. Ну, разве что больше денег.

– А после проигрышей Вайлдера не упал к нему интерес?

– Ну, почему? Все равно интересно. Это же тяжи. В тяжах все может быть. Один удар все решает.

– Вас мы тоже скоро увидим в ринге?

– Сейчас готовимся на 25 января. Дворец спорта. Защита WBO Global. Кто соперник? Сейчас еще ищем. Еще в процессе.

– А с кем бы хотелось?

– Да, с кем хотелось... С тем, с кем можно защитить этот пояс, и дальше двигаться к Лопесу. Он сейчас – первый номер. Поэтому надо двигаться к первому номеру. Кто будет первым, к тому и будем двигаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик и Фьюри уже прибыли в Саудовскую Аравию. Александра встречали соотечественники, которые устроили ему теплый прием.

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