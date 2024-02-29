Карьере конец: чемпиона мира по футболу дисквалифицировали на 4 года

Полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба получил максимально возможное наказание за применение допинга – четыре года дисквалификации. Французский футболист, который в 2018 году выиграл чемпионат мира в России, был признан виновным в применении тестостерона.

Об этом информирует издание La Repubblica. Тестирование 30-летнего футболиста было проведение после матча первого тура чемпионата Италии, в котором "старая сеньора" играла на выезде с "Удинезе". При этом Погба так и не вышел на поле, просидев все 90 минут на скамейке запасных.

Обвинение так и не поверило версии защиты игрока о случайном применении запрещенного вещества. Кроме того, адвокаты Погба не согласились пойти на сделку со следствием, что лишило футболиста, которому 15 марта исполнится 31 год, шанса получить дисквалификации в два раза меньшим сроком.

Отметим, что в 2016 году Погба установил трансферный рекорд мирового футбола на тот момент, перейдя из "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

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