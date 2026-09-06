Футболисты "Зари" отказались ехать на матч из-за обстрелов Киева и сбежали из столицы

Луганская "Заря" отправилась на матч чемпионата Украины против "Вереса" (6 сентября, 15:00) без двух легионеров из Боснии и Герцеговины. Футболисты покинули Киев после очередной российской атаки, в результате которой пострадал жилой комплекс, где они проживали.

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По информации ТаТоТаке, в заявку на игру не попали центральный защитник Андрия Янич и полузащитник Деян Попара. Сообщалось, что оба игрока не поехали в Ривне вместе с командой после недавнего обстрела столицы РФ.

Как написал у себя в Telegram-канале бывший журналист Игорь Бурбас, футболисты якобы получили несколько дней отдыха с разрешения руководства. В "Заре" отметили, что пошли навстречу легионерам и предоставили им отпуск за свой счет, рассчитывая на их возвращение в ближайшее время.

Также в клубе сообщили, что готовы предоставить Яничу и Попаре другое жилье, которое будет считаться более безопасным. По имеющейся информации, оба игрока согласились на эти условия.

При этом участие в матче еще одного балканского легионера, Домагоя Елавича, остается под вопросом. Подтвержденной информации о его местонахождении пока нет.

Кроме того, против "Вереса", вероятнее всего, не сыграет основной на старте сезона вратарь Владислав Рыбак. Причиной его отсутствия называется болезнь.

В нынешнем сезоне Попара провел за "Зарю" три матча в УПЛ и отметился одной результативной передачей. Янич также сыграл три встречи чемпионата, во всех выходя в стартовом составе.

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