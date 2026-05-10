Футболисты 'Шахтера' сорвали пресс-конференцию Турана и облили его шампанским. Видео

Футболисты "Шахтера" устроили яркое празднование после победы над СК "Полтава" и досрочного чемпионства в УПЛ. Игроки ворвались на пресс-конференцию своего главного тренера Арды Турана и облили главного тренера шампанским прямо во время его ответа журналистам.

"Шахтер" разгромил СК "Полтава" со счетом 4:0 и досрочно оформил чемпионский титул. Для донецкого клуба это 16-е чемпионство в истории.

После финального свистка команда пришла на пресс-конференцию своего наставника. Футболисты прервали общение тренера с медиа, начали праздновать победу и облили турецкого специалиста ледяной водой из переносного холодильника и шипучим напитком.

На опубликованных кадрах игроки заходят в зал с бутылками, кричат и устраивают импровизированное чемпионское празднование. Мокрому тренеру пришлось танцевать вместе со своими подопечными.

Для 38-летнего турецкого тренера этот трофей стал первым во главе "Шахтера". Туран возглавил команду перед нынешним сезоном.

