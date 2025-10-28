Футболисты сборной Украины устроили фурор в историческом матче Кубка Испании. Видео

В историческом для европейского футбола событии три украинца одновременно вышли на поле за "Жирону" в Кубке Испании. Это первый случай в истории команд топ-5 лиг Европы, когда сразу трое представителей сборной Украины сыграли за один клуб в официальном матче.

Место в воротах с первых секунд матча 1/64 финала против команды третьего дивизиона FEF "Констанция" занял украинский голкипер Владислав Крапивцов. На 58-й минуте на поле появился Виктор Цыганков, а на 75-й — Владислав Ванат. Именно Цыганков и Ванат стали ключевыми фигурами в овертайме, забив решающие голы и обеспечив победу своей команде со счетом 3:2.

Первый гол матча был забит еще в конце первого тайма Стюани после паса Порту (40’). Однако "Констанция" сумела сравнять счет в конце второго тайма благодаря точному удару Сосиаса (77’), и исход встречи решался лишь в дополнительное время.

Украинцы продемонстрировали блестящую игру: Цыганков открыл счет в овертайме (103’), а Ванат закрепил преимущество "Жироны" вторым голом (108’). Лишь на последней минуте Pau García сократил отставание — 3:2, но этот мяч уже не изменил победителя.

Три украинских футболиста сейчас связаны контрактами с "Жироной". Цыганков присоединился к каталонскому клубу в январе 2023 года, Крапивцов — в декабре 2024-го, а Ванат — 1 сентября 2025-го.

С момента перехода Цыганков провел за "Жирону" около 27 матчей в Ла Лиге, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его последнее появление на поле состоялось 4 октября 2025 года в матче против "Валенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября Ванат отличился в домашнем поединке 4-го тура Примеры против "Валенсии" (2:1). Украинец вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте праздновал вместе с переполненными трибунами городского стадиона "Монтивилли".

Напомним, что 1 сентября Ванат официально стал игроком "Жироны", с которой 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

